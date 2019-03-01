В зоне ООС достаточно медучреждений для оказания помощи военным

Военно-медицинские учреждения, развернутые в зоне проведения операции Объединенных сил, полностью обеспечивают выполнение задач военных, которые находятся на линии соприкосновения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает пресс-служба Министерства обороны.

«Мы получили современные аппараты, которые помогают военным медикам своевременно оказывать помощь. Около 8 тыс. раненых военнослужащих, начиная с 2014 года – это количество людей, которые получили помощь в наших военно-медицинских учреждениях. Все, кто нуждался и нуждается, получат квалифицированную медицинскую помощь», – сообщил Степан Полторак.

«Начиная от линии соприкосновения, там, где они получили первую медицинскую помощь при ранении и во время эвакуации с линии соприкосновения в военный госпиталь. И именно своевременно и качественно оказанная медицинская помощь дает возможность спасти жизни наших военных», – добавил он.

По словам министра обороны Украины, Главное военно-медицинское управление ВС Украины развернуло достаточное количество медицинских учреждений для обеспечения оказания медицинской помощи украинским военным. «Военно-медицинские учреждения, развернутые в районе проведения операции Объединенных сил, полностью обеспечивают выполнение задач военных, которые находятся на линии соприкосновения», – отметил Степан Полторак.