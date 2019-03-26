ГПУ откроет дело о поездке Бойко и Медведчука в Москву

Генеральная прокуратура намерена открыть уголовное производство о незаконном пересечении границы из-за поездки кандидата в президенты Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука в Россию.

Об этом на заседании Кабинета министров заявил гепрокурор Юрий Луценко, сообщает "Радио Свобода".

На заседании Кабмина министр внутренних дел Арсен Аваков задал вопрос, кто из государственных чиновников принимал решение в нарушение запрета на прямое авиасообщение с Россией.

"Сегодня будет зарегистрировано производства о незаконном пересечении границы. Но вопрос не только к аерослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", – ответил Луценко.

Тем временем в Государственной пограничной службе отрицают обвинения в незаконности своих действий.

"Если документы действительны и в отношении данного гражданина нет ограничений в пересечении границы со стороны других правоохранительных органов - он может пересечь границу. Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Госпогранслужбы", - написал на своей странице в Фейсбуке помощник главы ГПС Олег Слободян.