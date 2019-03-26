Наев: Украинская армия мало чем отличается от армий НАТО

Украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО. Об этом в интервью газете «Голос Украины» заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев.

«Украина давно и последовательно держит курс на вступление в Североатлантический альянс. Всю предыдущую, до 2014-го, историю независимой Украины это тоже делалось, но делалось медленно и неуверенно. Последние же пять лет это - как стремительный рывок вперед. Во всем - и в случае совместных учений, и совместных действий в составе миротворческих подразделений и обучение с инструкторами из армий разных стран, и военной науки, и логистики, и всех других сфер военной жизни», – заявил он.

По словам Наева, украинская армия сегодня мало чем отличается от армий стран НАТО. «А по боевому опытом - в некоторых вопросах и шагает впереди. Но для вступления в НАТО нужно пройти определенный путь. И шаги на этом пути четко определены соответствующими доктринами и нормативно-правовыми документами правительства и Вооруженных сил. Считаю, что время вступления Украины в НАТО от нас не так уж и далеко», – подытожил он.