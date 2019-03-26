В день выборов КПВВ в Станице будет работать в усиленном режиме

КПВВ «Станица Луганская» 31 марта будет работать в усиленном режиме.

Об этом рассказал директор департамента массовых коммуникаций Луганской областной военно-гражданской администрации Александр Костенко в комментарии Громадському радіо

«Чем ближе выборы, тем больше фейков с той стороны для того, чтобы люди, которые имеют проукраинскую позицию и хотят принять участие в выборах, не могли это сделать. Что касается Станицы — мы уже не раз заявляли, что на КПВВ «Станица Луганская» в день выборов, накануне выборов будет максимальное количество людей, которые будут обслуживать, чтобы все, кто имеет такое право и желание могли линию разграничения перейти и принять участие в голосовании », — рассказал Костенко.