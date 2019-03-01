На Донбассе — больше всего избирателей, которые временно изменили место голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук заявила, что со 2 января до 25 марта правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев.

Об этом она написала в Facebook.

«Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца — около 100 тысяч», — отметила Слипачук.

Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей — 63 869 и 28 834 соответственно.

Отделы ведения Госреестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

Слипачук подчеркнула, что на сайте Госреестр аизбирателей в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в реестре добавлена ​​информация о временной смене места голосования. Также там указаны номер и адрес избирательного участка, в список которой будет включен избиратель.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта