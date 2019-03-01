Путинские наемники продолжают накапливать тяжелое вооружение в ОРЛО

По данным группы «Информационное сопротивление», на северо-западной окраине Стаханова (после декоммунизации Кадиевка, севернее улицы Керченской) фиксировались замаскированные в лесном массиве огневые позиции 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30\30А.

Это явное нарушение положений Минских соглашений.

Кроме того, в районе Лобачево — Николаевки продолжает фиксироваться значительное количество бронетехники оккупантов (до 10 единиц различных ББМ — в основном БМП-1 и МТ-ЛБ) и до 20-и грузовых автомобилей армейского типа.