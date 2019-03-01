Польские журналисты требуют освободить Асеева из плена «ДНР»

Польский Центр мониторинга свободы прессы, который является органом Союза журналистов Польши, выступил с требованием освободить журналиста Станислава Асеева (Васина), которого боевики удерживают в тюрьме на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте организации.

«CMWP SDP напоминает, что свобода и независимость журналистов является основным элементом соблюдения принципа свободы слова в обществе. Это право включает свободу взглядов и получения и распространения информации и идей без вмешательства государственных органов и независимо от государственных границ», - отмечается в заявлении.

В организации подчеркнули, что Асеева удерживают в незаконной тюрьме, подвергают пыткам, отказывают представителям международных организаций в доступе к нему.

Журналист находится в плену с 2017 года. В группировке «ДНР» его обвиняют в «шпионаже» в пользу Украины. Он не попал на последний большой обмен в декабре 2017 года.