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В штабе ООС рассказали о тренировках военных медиков

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

Каждое утро в медицинском подразделении под руководством координатора по вопросам медицинской эвакуации Главного военно-медицинского управления Вооруженных сил Украины Ильи Лысенко проходят тренировки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Экипажи, которые не задействованы в санитарной эвакуации раненых и травмированных, оттачивают свои навыки в загрузке пациентов, предоставлении им неотложной помощи и транспортировке в медицинские учреждения.

В зависимости от количества раненых, степени тяжести ранений и дорожных условий, избирается и санитарный транспорт для осуществления их эвакуации. Если ранен один, а ехать нужно по нормальной асфальтированной дороге, применяют Volkswagen T5, переоборудованный в автомобиль медицинской эвакуации. Если раненых, к примеру, двое – санитарный Ford. В случае, когда нужно эвакуировать большее количество раненых, используется отечественный санитарный автомобиль «Богдан». В нем можно одновременно транспортировать 3-х тяжелораненых бойцов, или же 2-х тяжелораненых и 3-х военнослужащих с легкими ранениями.

«Богданы», как рассказывают водители, лучше всего показали себя в условиях бездорожья. Там, где микроавтобусы западного производства застревают в грязи, «Богданы» достигают точки эвакуации и возвращаются с ранеными без проблем, несмотря на бездорожье.


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