На Луганщине рецидивист получил 3,5 года тюрьмы за хранение боеприпасов

На Луганщине за хранение боеприпасов и наркотиков житель Сватовского района осужден к 3,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, 32-летний мужчина обвинялся в совершении преступления по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта) и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов).

«В мае 2017 года ранее судимый мужчина незаконно приобрел и в дальнейшем хранил для собственного употребления без цели сбыта почти 10 г наркотического средства (каннабиса). Кроме того, при задержании у злоумышленника обнаружили 27 военных патронов, пригодных для стрельбы и боевую гранату РГД-5, которые последний незаконно приобрел и хранил без установленного законом разрешения», – сообщили в прокуратуре.

«Приговором Сватовского районного суда Луганской области мужчина признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы», – добавили в ведомстве