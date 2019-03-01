Боевики ЛНР вовлекают молодежь в ряды НВФ

В «Луганской народной республике» незаконные вооруженные формирования при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации запустили проект – «Молодежный парламент "ЛНР"». Целью данного проекта является вовлечение молодежи в НВФ «ЛНР».

Об этом сообщает Общественная правозащитная организация «Восточная правозащитная группа» на своей странице в Facebook.

«Данный проект лично курируют советники из РФ. Основной задачей данного проекта является создание и воспитание кадрового резерва НВФ "ЛНР". Из сообщений НВФ "ЛНР": "депутатами "Молодежного парламента" могут стать студенты высших учебных заведений "Республики" и представители работающей молодежи в возрасте от 18 до 35 лет"», – говорится в сообщении.

По данным правозащитников, агитационная кампания проекта уже прошла во всех городах и вузах «ЛНР». «Считаю, что главари НВФ "ЛНР" и их кураторы из РФ, хотят вовлечь большое количество молодежи в ряды НВФ и таким образом обеспечить кадровый и политический потенциал НВФ. РФ уже не борется за территорию, а борется за сердца и умы молодежи оккупированного ею Донбасса, с последующей интеграцией в украинскую политику», – выразила мнение директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.