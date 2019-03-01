ИС: оккупационные подразделения требуют от РФ больше боеприпасов

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, командование ряда бригад и полков оккупационных войск РФ (как в 1-м АК «ДНР», так и во 2-м АК «ЛНР»), потребовало от «вышестоящего командования» срочной поставки дополнительного количества боеприпасов (противотанковых управляемых ракет, ПТУР) к ПТРК.

Как оказалось, боевики в последнее время весьма активно расходовали ПТУР-ы в длящейся «войне ПТРК» (в светлое время суток на отдельных участках фиксировалось до 10 пусков).

В результате, на данный момент в формированиях оккупационной группировки таких боеприпасов осталось ограниченное количество, что вынуждает командование оккупантов требовать от Генштаба ВС РФ «внеплановых поставок» данного вида боеприпасов с территории России.