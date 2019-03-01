Боевики обстреляли Камышеваху-1

Вечером 22 марта пророссийские оккупационные войска обстреляли поселок Камышеваха-1 Попаснянского района.

По информации Попаснянской РГА, в результате обстрела были повреждены 3 жилых дома по улице Почтовой, один из которых почти полностью разрушен. К счастью жертв среди мирного населения нет, однако один из пострадавших остался дома. Другие же дома получили повреждения крыш, окон, дверей, поврежден автомобиль.

Сейчас на месте работают представители службы ГСЧС и следственных органов, собирают доказательства террористического акта против мирного населения Украины.

В свою очередь районная и местная власть помогает пострадавшим устранять последствия обстрела. Гражданину Украины, дом которого был разрушен, будет выделена государственная материальная помощь.

Напомним Камышеваха-1 находится не на линии фронта и на ее территории не находятся воинские подразделения Вооруженных Сил Украины.