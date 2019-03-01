Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

По состоянию на 25 марта более 265 тысяч украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

«Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 265 476 (лиц - ред.)», - говорится в сообщении.

Среди них - 52 тысячи 387 членов окружных и участковых избирательных комиссий.

По данным реестра, 42 тысячи 126 человек выбрали местом голосования избирательный участок в Киеве, 23 тысячи 346 человек - в Киевской области.

Тем временем в Киеве числится 15 тысяч 731 человек, у которых избирательный участок соответствует зарегистрированному месту проживания, в Киевской области таких - 9 тысяч 726 человек.