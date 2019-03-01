» » Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Вчера, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

По состоянию на 25 марта более 265 тысяч украинцев временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Государственного реестра избирателей.

«Количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования: 265 476 (лиц - ред.)», - говорится в сообщении.

Среди них - 52 тысячи 387 членов окружных и участковых избирательных комиссий.

По данным реестра, 42 тысячи 126 человек выбрали местом голосования избирательный участок в Киеве, 23 тысячи 346 человек - в Киевской области.

Тем временем в Киеве числится 15 тысяч 731 человек, у которых избирательный участок соответствует зарегистрированному месту проживания, в Киевской области таких - 9 тысяч 726 человек.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:50

На Луганщине рецидивист получил 3,5 года тюрьмы за хранение боеприпасов

Вчера, 17:32

Боевики ЛНР вовлекают молодежь в ряды НВФ

Вчера, 16:56

На Донбассе посчитали количество поврежденных и разрушенных домов

Вчера, 16:19

ИС: оккупационные подразделения требуют от РФ больше боеприпасов

Вчера, 14:59

Боевики обстреляли Камышеваху-1

Вчера, 14:58

Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Вчера, 14:37

На госгранице в Луганской области задержали автомобилистов с поддельными страховками

Вчера, 13:24

В Сватово пьяный мужчина разносил приглашения на выборы

Вчера, 13:03

Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Вчера, 12:41

В оккупированном Свердловске МГБ ЛНР задержала протестантского пастора

Вчера, 11:59

Минэнерго РФ рассчитывает на продление транзита газа через Украину после 2019

Вчера, 10:59

Геращенко ждет, что ОБСЕ раскритикует Россию из-за ситуации у Станицы Луганской

Новости Украины:

Вчера, 18:00

«Гусь» покажет молодежи, как проголосовать на выборах

Вчера, 17:41

В Украину не пропустили актеров из РФ

Вчера, 16:57

В прифронтовой Авдеевке при родах умерла женщина и ее ребенок

Вчера, 16:21

За неделю в Украине от кори умерли 4 человека

Вчера, 14:58

Место голосования на выборах президента изменили более 265 тысяч украинцев

Вчера, 14:36

Свитолина покинет топ-5 мирового рейтинга

Вчера, 13:17

Глава ЦИК не исключает задержек в подсчете голосов на выборах президента

Вчера, 13:03

Правоохранители перешли на усиленный режим работы перед выборами

Вчера, 12:36

ЦИК передала за границу 420 тысяч бюллетеней

Вчера, 11:58

Когда в Украину придет тепло

Вчера, 10:59

Геращенко ждет, что ОБСЕ раскритикует Россию из-за ситуации у Станицы Луганской

Вчера, 10:27

В Днепре спасли женщину, двое суток просидевшую в колодце (видео)

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 