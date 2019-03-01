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На госгранице в Луганской области задержали автомобилистов с поддельными страховками

Вчера, 14:37 citynews.net.ua | Напечатать

Пограничники в рамках проведения месячника паспортной работы выявили страховые полюса на транспортное средство с признаками частичной подделки в пункте пропуска "Меловое".

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Так, 24 марта во время осуществления пограничного контроля на выезд из Украины пограничный наряд по проверке документов в пункте пропуска "Меловое" с помощью технических средств пограничного контроля выявили в двух случаях поддельные страховые полюса «зеленая карта». Водители транспортных средств пытались пересечь госграницу с поддельными международными страховыми полюсами, которые содержат признаки полной подделки.

Как отметили в ведомстве, бланк документа выполнен на высоком уровне с помощью высококачественного струйного принтера, полностью повторяя оригинал такого документа и отдельные элементы их защиты.

По словам правонарушителей, им было неизвестно о "фейковых" происхождениях документов. Страховые полюса они приобрели в первых попавшихся страховых компаниях на суммы, больше, чем 2500 грн. Документы на право выдачи страховки водители не проверяли.

Нарушители установленным порядком задержаны и переданы правоохранительным органам с целью принятия правового решения по признакам уголовного преступления по ст. 358 УК "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов".

С начала этого года только пограничники Луганского отряда обнаружили около 30 поддельных страховых полюсов.


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