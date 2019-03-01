В Сватово пьяный мужчина разносил приглашения на выборы

Сообщение 41-летнего местного жителя о том, что по ул. Коминтерна ходит подозрительный неизвестный мужчина, который разносит приглашения на выборы Президента Украины с неверными личными данными граждан поступило в Сватовский отдел полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Выездом на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность мужчины, который разносит приглашения. Им оказался 58-летний местный житель, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, разносил приглашения на выборы Президента Украины, путая адреса граждан.

На мужчину полицейские составили административный материал по ст. 178 КУоАП «Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде».