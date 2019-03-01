Минэнерго РФ рассчитывает на продление транзита газа через Украину после 2019

Министерство энергетики России ожидает, что РФ и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года.

Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский, сообщают росСМИ.

По его словам, продление контракта может состоятся в октябре, когда состояться итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС. В настоящий момент следующая встреча планируется на май этого года.

"Мы ожидаем, что в какой-то степени удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", - сказал он.