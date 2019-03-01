С 2014 года СБУ выявила более 230 террористических актов

За пять лет агрессии России на Донбассе Служба безопасности Украины выявила более 230 террористических актов.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

«СБУ по праву может гордиться своими достижениями за 5 военных лет: выявлено более 230 террористических актов; разоблачены и осуждены, в том числе за государственную измену, 341 человек; изъято из незаконного оборота 8 тыс. единиц оружия, более 960 тыс. взрывных устройств, 10 тонн взрывчатки», – пишет Порошенко.

Он уточнил, что «против нас идет «гибридная» война, в которой военная интервенция сочетается с целым арсеналом гибридных диверсий – от пропагандистской лжи к террористическим актам. В такой войне Служба безопасности становится одной из главных сил защиты государства и всего украинского общества», – считает глава государства.