Украина предлагает обменять пленных с Донбасса на 79 заключенных сепаратистов

Украина предлагает ОРДЛО обменять украинских пленных на Донбассе на заключенных сепаратистов.

Об этом заявила 22 марта в Киеве первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, сообщает "Радио Свобода".

Сообщается, что речь идет о возможности освободить по меньшей мере 19 украинцев, удерживаемых в плену. Соответствующее предложение звучало на переговорах в Минске.

"Мы предложили российской стороне освободить 79 сепаратистов в обмен на украинских пленных, которых удерживает на Донбассе ФСБ и российские марионетки", - сказала Геращенко.