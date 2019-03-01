На Луганщине родители привязали веревкой к батарее двухлетнюю девочку

21 марта проводя проверку семей, которые стоят на учете, полицейские Троицкого отдела выявили двухлетнюю девочку, которая была за ножку привязана веревкой к батарее отопления в одной из комнат дома.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Луганщины.

На вопрос полицейских об увиденном - горе-мать ответила, что ребенок баловался и мешал родителям работать во дворе.

"Во время осмотра дома были обнаружены антисанитарные условия, грязные и поломанные игрушки, грязная посуда, полный беспорядок и отсутствие нормального питания для ребенка.

Сейчас ребенка изъято из семьи и помещено в лечебное учреждение для проведения обследования и лечения", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован по ст.166 УК Украины "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком". Дальнейшую судьбу девочки и горе-родителей будет решать суд.