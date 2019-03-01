Украинская сторона готова отремонтировать мост в Станице самостоятельно

Украина готова отремонтировать мост в Станице Луганской в одностороннем порядке.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает РБК-Украина.

Так, по его словам, о соответствующем намерении Украина проинформировала нотами лидеров стран Нормандской четверки.

"Украина проинформировала, это будет в том числе и нотами, во-первых, лидеров стран Нормандской четверки, то есть Францию, Германию и Россию о том, что мы готовы приступить к ремонту моста для создания условий для граждан в одностороннем порядке", - сообщил Марчук.

Он отметил, что нота Министерства иностранных дел о намерении Украины отремонтировать мост в Станице Луганской была также направлена ​​в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.

"С другой стороны, мы сообщили об этом нашем намерении в том числе и руководителю председательствующего ОБСЕ. Мы проинформировали штаб-квартиру ОБСЕ в Вене. Какая будет реакция - посмотрим. Украина организационно готова: готовы и строители, и люди, и так далее", - добавил представитель Украины в ТКГ.