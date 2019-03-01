На Донбассе 24 марта открывается еще один контрольный пункт въезда-выезда в Золотом Луганской области.

Об этом заявил представитель Украины в контактной группе Евгений Марчук, передает РБК-Украина.

В частности, Марчук объявил об открытии седьмого КПВВ на линии столкновения, который будет находиться вблизи Золотого. Он также уточнил, что открытие состоится 24 марта в 07:00.

"Украинская сторона вышла с инициативой выполнить решение, которое было принято в Берлине лидерами "нормандской четверки": открыть дополнительный пункт пропуска "Золотое". Украинская сторона потратила на подготовительные работы чуть более 7 млн ​​гривен… Открывая "Золотое" мы сокращаем дистанцию (для жителей Луганской области, - ред.), не нужно будет делать объезд 120 километров"- отметил Марчук.

Он также отметил, что на пасхальные праздники поток через КПВВ может превысить 50 тысяч человек.