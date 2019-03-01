С начала перемирия на Донбассе погибли 5 украинских военных

С начала перемирия на Донбассе, 8 марта, погибли пять украинских военнослужащих.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает РБК-Украина.

При этом ранения получили 15 украинских военных.

"О потерях, пожалуй, надо сказать. Боевые потери личного состава Объединенных сил за этот период: погибшие - 5, ранены 15. Всего 20 человек с 8 марта", - сообщил Марчук.

Напомним, с начала введения перемирия произошло 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками. Марчук подчеркнул, что обстрелы в том числе велись с оружия, которое уже должно были отвести от линии разграничения.