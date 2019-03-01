Территориальной общине Северодонецка вернули земельный участок

Прокуратура Луганской области продолжает принимать меры по защите государственных интересов в сфере земельных правоотношений. В частности, Северодонецкой местной прокуратурой при изучении состояния соблюдения законности использования земель промышленности, установлен факт неправомерного пользования земельным участком, сообщил пресс-центр областной прокуратуры.

Землепользователь после отчуждения объектов недвижимого имущества другому субъекту хозяйствования, не вернул территориальной общине земельный участок, на котором они расположены, а Северодонецкий горсовет долгое время не принимал соответствующие меры по его возвращению. С целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, местной прокуратурой в суд подан иск об обязательстве субъекта хозяйствования вернуть территориальной общины соответствующий земельный участок.

В итоге хозяйственный суд Луганской области обязал арендатора вернуть территориальной общине Северодонецка земельный участок площадью 1 гектар стоимостью более 6 миллионов гривен, что позволит другому субъекту хозяйствования надлежащим образом оформить соответствующие правоотношения, использовать ее на законных основаниях и наполнять местный бюджет