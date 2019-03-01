"Укрзалізниця" намерена закрыть станцию в Новодружеске

"Укрзалізниця" намерена закрыть грузовую железнодорожную станцию в Новодружеске из-за убытков. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил депутат Лисичанского городского совета Виталий Шведов.

Согласно предоставленной депутатом копии документа, компания намерена закрыть станцию по результатам анализа её деятельности за 2018 года - станция имела нагрузку в 523 вагона, а убытки на её содержание составили 3048 грн.

Шведов считает, что данное решение увеличит нагрузку на автомобильно-дорожное полотно и негативно повлияет на работу шахт.

"Во всем мире транспортные компании борются за расширение своих транспортных сетей, а у нас "Укрзалізниця" закрывает станции - сначала станцию Волчеяровскую, теперь станцию Новодружескую. В любой компании есть направления высокорентабельные и направления убыточные, а совокупно экономика предприятия рентабельная. Так давайте посчитаем доходы по станции Киев, думаю, она сверх рентабельна, то что, надо оставить только ее, а все остальные закрыть, так как все остальные до нее не дотягивают? За это платят колоссальные миллионные зарплаты "суперменеджерам" Укрзалізниці", - пишет Шведов.