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За день на Донбассе зафиксировали пять обстрелов. Есть погибший

Сегодня, 20:49 citynews.net.ua | Напечатать

С начала текущих суток в результате обстрелов на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики пять раз открывали огонь по позициям украинских войск. В том числе - дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

В частности, из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия стреляли в районе населенного пункта Широкино, а из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - вблизи города Авдеевка.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелы осуществлялись в районе населенного пункта Хутор Свободный, из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4, из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Южное

Подразделения, которые оборонялись, ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.


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