За сутки правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в связях с НВФ

За минувшие сутки, 20 марта, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 6 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За прошедшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил прекратили 736 правонарушений административного характера. В отделы полиции были доставлены шесть граждан, подозреваемых в преступных действиях в составе вооруженных формирований Российской Федерации», – сообщил Жуганов.

Представитель пресс-центра Объединенных сил также проинформировал, что в течение суток правоохранителями раскрыты 49 преступлений, среди которых два – связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Изъяты пять выстрелов к БМП-2 калибра 30 мм, три гранаты и около полутысячи патронов различных калибров.