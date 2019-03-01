ЦИК зарегистрировал почти 1,9 тыс. международных наблюдателей на выборах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала на выборах президента 2019 во время заседания 21 марта еще 70 официальных международных наблюдателей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечается, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 70 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 1 - от Азербайджанской Республики, 3 - от Украинского Конгрессового Комитета Америки, 63 - от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Турецкой Республики.

"Таким образом, по состоянию на 21 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 1 890 официальных наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в сообщении.