Цены на ж/д билеты существенно повысят с 1 апреля

АО "Укрзализныця" с 1 апреля повысит тарифы на перевозку пассажиров и багажа на 13-21% в зависимости от категории поезда и типа вагона. Это предусмотрено финансовым планом компании на 2019 год, который обнародован на сайте компании.

В соответствии с финансовым планом, "Укрзализныця" планирует в 2019 году получить от пассажирских перевозок 10,140 млрд грн, что на 19,7% больше, чем годом ранее.

В 2019 году прогнозируется незначительное уменьшение объемов пассажирских перевозок. АО "Укрзализныця" планируется перевезти 201 млн пассажиров, что меньше 2018 года на 0,7%.

Кроме того, планом предусмотрено повышение тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом с апреля 2019 года на 14,2% - на уровень индекса цен производителей промышленной продукции за 2018 год.