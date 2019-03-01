Силовики задержали боевика «ЛНР» (видео)

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с подразделениями ВСУ задержали в районе проведения операции Объединенных сил участника незаконных вооруженных формирований «ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«В 2014 году гражданин Украины прошел курс боевой и специальной подготовки в одном из тренировочных лагерей на территории российского города Белгород, который проводился инструкторами из числа представителей силовых структур РФ. Затем в течение июня 2014 года по март 2018 года он принимал активное участие в боевых действиях против украинской армии в составе различных незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР"», – говорится в сообщении.

«В частности, находясь в террористической группировке боевиков "Призрак", а затем в различных подразделениях созданной российскими оккупационными войсками "народной милиции ЛНР", боевик как артиллерист и наводчик артиллерийской батареи участвовал в обстрелах украинских войск в районе населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Комиссаровка, Белое, Дебальцево, Никишино, Бахмутки и других», – сообщили в СБУ.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.