В Луганской области состоятся тренинги по развитию сельских организаций

Норвежский совет по делам беженцев при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии начинает проект по развитию потенциала сельских организаций в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском, Кременском, Старобельском, Беловодском и Сватовском районах Луганской области.

Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.

Отмечается, что приглашают принять участие в тренингах, направленных на улучшение внутреннего взаимодействия в организации, увеличение объемов производства и повышение качества товаров и услуг, а также получить помощь в разработке стратегии развития организации сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации и незарегистрированные инициативные группы.

Принять участие в тренингах могут организации и объединения, осуществляющие деятельность в сельской местности по следующим направлениям:

сельскохозяйственное производство;

изготовление этнических изделий ручной работы;

сельский туризм

другие аналогичные сферы деятельности.

В рамках проекта будет предоставлена ​​возможность посетить организации в соседних областях, которые являются успешными примерами кооперации. Также будет предложено участие в конкурсе денежных грантов при официальной регистрации и наличии не менее 6 членов организации.

Заявки принимаются до 24 марта 2019 в 24:00 по ссылке.

Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей» линии NRC: 0800302007