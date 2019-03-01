В Луганской области состоятся тренинги по развитию сельских организаций

В Луганской области состоятся тренинги по развитию сельских организацийСегодня, 15:53
Норвежский совет по делам беженцев при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Норвегии начинает проект по развитию потенциала сельских организаций в Новоайдарском, Попаснянском, Станично-Луганском, Кременском, Старобельском, Беловодском и Сватовском районах Луганской области.
Об этом сообщает Луганская военно-гражданская администрация.
Отмечается, что приглашают принять участие в тренингах, направленных на улучшение внутреннего взаимодействия в организации, увеличение объемов производства и повышение качества товаров и услуг, а также получить помощь в разработке стратегии развития организации сельскохозяйственные кооперативы, ассоциации и незарегистрированные инициативные группы.
Принять участие в тренингах могут организации и объединения, осуществляющие деятельность в сельской местности по следующим направлениям:
сельскохозяйственное производство;
изготовление этнических изделий ручной работы;
сельский туризм
другие аналогичные сферы деятельности.
В рамках проекта будет предоставлена возможность посетить организации в соседних областях, которые являются успешными примерами кооперации. Также будет предложено участие в конкурсе денежных грантов при официальной регистрации и наличии не менее 6 членов организации.
Заявки принимаются до 24 марта 2019 в 24:00 по ссылке.
Более подробную информацию можно получить по телефону «горячей» линии NRC: 0800302007