ЕС готов представить Украине второй транш макрофинансовой помощи

Европейские коллеги готовы предоставить Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр финансов Оксана Маркарова по итогам мини-саммита Украина-ЕС, состоявшегося 20 марта в Брюсселе.

«Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья», – написала она.

«Как мы и говорили, выборы не на секунду не останавливают ежедневную работу всей команды», – подчеркнула министр.