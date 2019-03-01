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Денисова: Привязка пенсии к справке ВПЛ – является дискриминацией человека

Сегодня, 14:17 citynews.net.ua | Напечатать

Денисова: Привязка пенсии к справке ВПЛ – является дискриминацией человека Справку ВПЛ для граждан, которые получают пенсии, необходимо отменить.

Об этом сегодня сообщила уполномоченный ВР по правам Человека Людмила Денисова, находясь с рабочей поездкой в Луганской области, сообщает корреспондент «Сitynews».

«На сегодня безусловно, действует закон, который требует, чтобы у пенсионера с оккупированной территории была справка о регистрации как ВПЛ. Я считаю, как уполномоченный ВР по правам человека, что это есть дискриминация человека по статусу. И своем ежегодном обращении, которое сейчас будет предоставлено Верховной Раде, я написала, что рекомендую ВР изменить такое отношение к этим людям, и принять закон, который изменит ситуацию и отменит эту дискриминацию. Когда я была нардепом, мы вместе с международными и благотворительными организациями разработали такой законопроект, и он был рассмотрен в первом чтении. Но сейчас почему-то Верховная Рада не обращает внимание на него. Сегодня я постоянно общаюсь с министром соцполитики с господином Ревой, мы договаривались о том, что на основе этого законопроекта они сделают изменения к нему, чтобы все-таки отменить этот статус. Чтобы все были равны. Да, нужно проверять, нужно проводить верификации. Но человек, когда приходит, должен получать свою пенсию. Они это обосновывают тем, что за умерших людей пенсии продолжают получать другие лица. Проверить это невозможно. Почти 700 тысяч пенсионеров, которые сегодня получают пенсию, проживают на неконтролируемой территории. Поэтому необходимо изменить существующий механизм. И я буду делать все возможное, чтобы для этой выплаты такой статус был отменен», - рассказала Людмила Денисова.

Между тем, Денисова заявила, что поддерживает существование системы проверок «Аркан», в рамках которой департаменты соцзащиты получают информацию о человеке от пограничной службы.

«Система Аркан должна быть. Потому что это все-таки территория временно оккупированная, мы не знаем кто сейчас там и кем руководит, это знают только наши спецслужбы, и они отвечают за безопасность других граждан, которые находятся тут. И поэтому в таких условиях, в условиях военной агрессии Российской федерации, такие меры безопасности – необходимы», - сообщила Людмила Денисова.


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