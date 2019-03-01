На Луганщине музыканты обезвредили вооруженного мужчину

В Северодонецке 20 марта двое музыкантов 37-ми и 44-х лет обезоружили и удерживали до приезда правоохранителей 56-летнего мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения другому мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что около 17:30, в Северодонецкий отдел полиции поступило сообщение о том, что возле дома 32 по ул. Курчатова неизвестный ножом ударил 37-летнего мужчину.

Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что у 56-летнего местного жителя возник конфликт с группой мужчин, которые играли в карты у его подъезда. В результате перепалки, мужчина достал нож и ударил им одного из оппонентов.

«Испугавшись, один из членов компании побежал от нападавшего в сторону МЧП "Успех", где обратился к музыкантам, которые играли на гитаре, за помощью. Музыканты сбили правонарушителя с ног, выбили нож и держали его до приезда патрульной полиции», – рассказали в пресс-службе.

Происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 121 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

«Изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертизы. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет. Следователи проводят необходимые процессуальные действия по документированию и сбору доказательств по уголовному производству. Полиция искренне благодарна ребятам за смелость и неравнодушие к чужой беде», – добавили в пресс-службе.