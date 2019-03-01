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Боевики готовят массовые акции в день выборов в Украине

Сегодня, 13:34 citynews.net.ua | Напечатать

Перед выборами 2019 боевики запугивают жителей оккупированного Донбасса, чтобы они не выезжали на свободную территорию для голосования, а также готовят антиукраинские акции. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Он отметил, что, по данным разведки, оккупационные администрации пытаются не допустить жителей оккупированного Донбасса к участию в голосовании на выборах президента Украины. В частности, с гражданами проводятся "профилактические беседы", им рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную территорию в период голосования.

Кроме того, боевики на пунктах пропуска уже усилили меры по проверке граждан, которые пересекают линию разграничения. Кроме того, на 31 марта на оккупированной территории готовят масштабные антиукраинские акции.


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