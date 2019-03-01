Единственный в Луганской области КПВВ "Станица Луганская" осуществляет пропуск граждан согласно штатному расписанию. Об этом сообщил замгубернатора Луганской области Юрий Клименко.

По его словам, сейчас противоположной стороной (временно оккупированные районы Луганской области – прим. ред.) распространяются слухи о вероятном закрытии контрольного пункта выезда-выезда на Луганщине 31 марта во время выборов Президента Украины.

"Подчеркиваю, что такие заявления - очередная провокация боевиков, которая вызвала значительные очереди в местных учреждениях и "Ощадбанке". Уважаемые земляки, не поддавайтесь панике! За минувшие сутки линию разграничения пересекли более 10 000 человек. А именно 10805. За позапрошлые - 8895 человек. КПВВ со стороны подконтрольной украинской власти территории - лучший оборудованный пункт пересечения линии разграничения. Безусловно, он справится и с таким потоком людей, но не подвергайте себя неудобствам. Поберегите свое здоровье и время!", - заявил чиновник.