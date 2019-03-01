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МВД проверит реестр избирателей

Сегодня, 11:07 citynews.net.ua | Напечатать

31 марта Министерство внутренних дел проверит реестр избирателей на предмет пребывания избирателей в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщили в департаменте коммуникации МВД.

По его словам, сейчас около 500 тыс. человек работают за рубежом. «Кто-то будет голосовать в посольстве, небольшая часть приедет проголосовать в Украину. Но большинство не будет. Что с этим делать? Здесь важно понимать, что когда член комиссии выдает бюллетень для голосования гражданину, то он расписывается и видно, кто выдавал. Если ты выдал документ не самому гражданину, а его родственникам, а сам он за границей, то это легко проверить», - отметил Аваков.

Он сообщил, что Государственная пограничная служба, имея реестр избирателей, сможет проверить факт физического наличия лица на территории Украины.

«Эта процедура может занять несколько дней. Однако мы увидим, к примеру, что определенный гражданин на этот момент был в Испании, но проголосовал в Яремче. Это будет означать 5 лет тюрьмы для человека, выдавшего этот бюллетень. Я думаю, что никакие 200 грн этого не стоят», - сообщил глава МВД.

Кроме этого, Аваков отметил, что не видит рисков в схемах «мертвых душ» на президентских выборах.

«Умершие. К сожалению, их много. Они находятся в реестре избирателей, но в реестре голосующих их быть не должно. Если вы вдруг увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии. Может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит», - отметил он.

По словам министра внутренних дел, если на выборах вы увидели, что под именем уже умершего человека стоит отметка голосования, то об этом нужно сообщить полицейскому, который стоит на выходе с участка.


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