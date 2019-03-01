Красный Крест направил на неподконтрольную часть Донбасса 140 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть территории Донбасса 140 тонн гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн.