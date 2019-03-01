» » За год на Луганщине участники боевых действий получили 5 млн. компенсации на покупку жилья

За год на Луганщине участники боевых действий получили 5 млн. компенсации на покупку жилья

Вчера, 18:15 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области за минувший год участники боевых действий на Донбассе получили компенсацию за покупку квартир на общую сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках программы поддержки участников антитеррористической операции и членов их семей восьми лицам предоставлена компенсация на общую сумму 5,1 млн грн для приобретения квартир», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в целом, за 2018 год в области государственную социальную помощь на сумму 785 млн грн получили 39 тыс. человек.

Также отмечается, что в области работают 6 центров социальной реабилитации и 3 отделения (в Старобельском, Новопсковском терцентрах, Белокуракинском центре предоставления социальных услуг), в которых обслуживаются 491 ребенок. Реабилитационные услуги получили более тысячи детей с инвалидностью.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2019 профинансировано из госбюджета санаторно-курортное лечение 152 человек на сумму 1 046 тыс. грн.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:15

За год на Луганщине участники боевых действий получили 5 млн. компенсации на покупку жилья

Вчера, 18:11

Три миллиона человек на Донбассе рискуют остаться без водоснабжения

Вчера, 17:59

Оккупанты оборудуют огневые позиции на территории частных приусадебных и садовых участков

Вчера, 17:29

Луганские и одесские телекомпании в лидерах по росту доли украиноязычного продукта в эфире

Вчера, 16:59

Украина ввела новые санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ

Вчера, 15:56

Представители Украины в Минске направили в адрес ТКГ требование определить дату обмена

Вчера, 15:16

В ОРЛО на пожаре в общежитии погиб мужчина

Вчера, 14:53

Украине передали 60 осужденных с ОРЛО

Вчера, 14:18

На территории оккупированной Луганщины будет создано 11 территориальных громад

Вчера, 13:37

На Луганщине за разбойное нападение на продуктовый магазин мужчины проведут по 8 лет за решеткой

Вчера, 13:01

В Луганской области организатор «референдума» получил срок с освобождением от отбывания наказания

Вчера, 12:59

ЛНРовцы ограничили доступ ОБСЕ к КПП «Изварино»

Новости Украины:

Вчера, 18:37

ЦИК отказался регистрировать российских наблюдателей от ОБСЕ

Вчера, 17:53

Спецслужбы Украины и Израиля разоблачили канал контрабанды кокаина

Вчера, 17:31

В ОРДО под обстрел попала школа

Вчера, 17:26

В Донецке горит шахта

Вчера, 16:21

В Мариуполе спецназ задержал жителя Днепра, разыскиваемого за убийство

Вчера, 15:30

Во Львове подожгли отделение банка

Вчера, 15:22

В Киеве с 1 апреля отключат от электроэнергии 64 предприятий

Вчера, 14:56

В Украину весеннее равноденствие придет вместе с "вороньей" Луной

Вчера, 13:39

Президент вручил две Золотые Звезды Героя Украины, одну посмертно

Вчера, 12:08

В Тернопольской области перевернулся поезд с пассажирами

Вчера, 11:55

Коболев останется главой «Нафтогаза»

Вчера, 11:20

ЦИК увеличил расходы на выборы президента за рубежом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 