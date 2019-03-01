За год на Луганщине участники боевых действий получили 5 млн. компенсации на покупку жилья

В Луганской области за минувший год участники боевых действий на Донбассе получили компенсацию за покупку квартир на общую сумму более 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В рамках программы поддержки участников антитеррористической операции и членов их семей восьми лицам предоставлена компенсация на общую сумму 5,1 млн грн для приобретения квартир», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в целом, за 2018 год в области государственную социальную помощь на сумму 785 млн грн получили 39 тыс. человек.

Также отмечается, что в области работают 6 центров социальной реабилитации и 3 отделения (в Старобельском, Новопсковском терцентрах, Белокуракинском центре предоставления социальных услуг), в которых обслуживаются 491 ребенок. Реабилитационные услуги получили более тысячи детей с инвалидностью.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2019 профинансировано из госбюджета санаторно-курортное лечение 152 человек на сумму 1 046 тыс. грн.