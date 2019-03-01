Три миллиона человек на Донбассе рискуют остаться без водоснабжения

На Донбассе более 3 млн человек могут остаться без воды из-за угрозы отключения фильтровальных и насосных станций КП «Компания Вода Донбасса» от электроснабжения.

Об этом сообщается на сайте компании.

«Подразделения Компании – Региональное управление по эксплуатации канала, региональные производственные управления: Славянское, Покровское, Мариупольское, Часовоярское получили уведомление об отключении электроэнергии от ГПВД "Укринтерэнерго" и ЧАО "ДТЭК ПЭС – Энергоуголь" с 1 апреля 2019 года. Под угрозой отключения фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 млн 265 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась из-за того, что энергоснабжающие предприятия отказались заключать договоры с КП «Вода Донбасса» из-за задолженности в размере 1 миллиарда гривен.

«Выход из сложившейся ситуации должен быть найден в ближайшее время», - отметили в компании.