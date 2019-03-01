Оккупанты оборудуют огневые позиции на территории частных приусадебных и садовых участков

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование своих передовых позиций. В частности, в глубине опорных пунктов передовых подразделений обустраиваются новые инженерно-фортификационные сооружения и огневые позиции для боевой техники.

Инженерные работы проводятся в т.ч. на территории частных приусадебных и садовых участков, несмотря на протесты местных жителей. При этом местные русская оккупационная власть не обращает внимания на многочисленные обращения граждан о грубом нарушении их имущественных прав. В то же время российское оккупационное командование активизировало применение снайперского огня.

С целью нанесения потерь подразделениям Объединенных сил в живой силе, на передовые позиции российско-оккупационных войск, на отдельных направлениях выведены снайперские пары, укомплектованы кадровыми военнослужащими ВС РФ.