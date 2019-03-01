Луганские и одесские телекомпании в лидерах по росту доли украиноязычного продукта в эфире

Телеканалы Луганской и Одесской областей стали лидерами по росту доли украиноязычного продукта в эфире.

Об этом в комментарии телеканалу «Прямой» заявил председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

«Удивили, ка ни странно, Луганская и Одесская область <...> они дали наибольший рост», — отметил он.

По мнению Артеменко, вещатели пошли на такой шаг, потому что их «жизнь заставила, а не закон».

«Люди, которые там живут, понимают, что такое Украина, а что — Россия. <...> Если русифицировать свою территорию, то завтра не "русский мир" придет к тебе, а ты придешь к "русскому миру"», — подчеркнул он.