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Украина ввела новые санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц РФ

Вчера, 16:59 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Сообщается, что по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины были введены санкции в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые:

были привлечены к процессу строительства транспортного перехода через Керченский пролив;

причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также незаконного содержания украинских моряков;

организовывали и способствовали проведению псевдовыборах на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и крымского полуострова;

демонстративно нарушали украинское законодательство относительно въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма;

распространяли издательскую продукцию антиукраинского содержания;

незаконно получили и используют музейное собрание, которое принадлежит Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввел ограничительные меры в отношении отдельных физических и юридических лиц, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлили санкции относительно 4 банков с капиталом государства-агрессора.

Накануне США ужесточили санкции против России, введенные из-за ситуации в Украине. Минфин США расширил санкционный список за атаку на украинские суда в Керченском проливе в ноябре 2018 года.


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