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На территории оккупированной Луганщины будет создано 11 территориальных громад

Сегодня, 14:18 citynews.net.ua | Напечатать

Луганщина получила необходимый инструмент для активного развития, который начнет реализовываться уже на следующий день после освобождения от российской оккупации.

«Речь идет о разработанном совместно с Луганской ВГА и профильными ассоциациями перспективном плане формирования тергромад на временно оккупированной территории Луганской области. Так, на карте Украины появятся Алчевская, Антрацитовская, Должанская, Зимогорьевская, Кадиевская, Луганская, Лутугинская, Молодогвардейская, Ровеньковская, Сорокинская и Хрустальненская громады», - заявил на заседании правительства вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя одобрение Правительством распоряжение «О внесении изменений в перспективный план формирования территорий общин Луганской области».

 «Мы должны показать украинцам, проживающим сегодня на оккупированной территории Луганской области что они являются временными заложниками российской агрессии. Реформы, которые Украина проводит для развития страны и консолидации общества, дадут возможность восстановить инфраструктуру и обеспечат людям право на достойное будущее », - отметил Геннадий Зубко.

Напомним, на Луганщине на сегодня создано 22 объединены территориальные громады, из которых 13 ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов


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