На Луганщине за разбойное нападение на продуктовый магазин мужчины проведут по 8 лет за решеткой

Луганской местной прокуратурой №2 поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по факту совершения местными жителями преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лица, подвергшегося нападению (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства установлено, что в декабря 2017 года двое мужчин совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в с. Макарово Станично-Луганского района. Нападавшие зашли в помещение и, угрожая женщине-продавцу ножом, забрали с прилавка средства в размере 1340 грн, 10 пачек сигарет и две бутылки водки. После совершения преступления указанные лица скрылись.

Как выяснилось в ходе следствия, один из злоумышленников был неоднократно судим за разбойные нападения.

Свою вину в инкриминируемом им преступлении обвиняемые не признали.

В свою очередь, Беловодский районный суд Луганской области полностью согласился с доводами государственного обвинения и назначил мужчинам наказание в виде 8 лет и 8 лет 6 месяцев лишения свободы.