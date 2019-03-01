В Луганской области организатор «референдума» получил срок с освобождением от отбывания наказания

На Луганщине осужден очередной сторонник «ЛНР» за соорганизацию в проведении «референдума» в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, суд рассмотрел обвинение в отношении жителя Станично-Луганского района по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

«В мае 2014 года гражданин Украины согласился принять участие в проведении так называемого "референдума" по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории с. Сотенное (бывшее с. Красный Октябрь) Станично-Луганского района. Так, 11.05.2014 года мужчина получил бюллетени вместе с ящиком для голосования и в дальнейшем организовал "избирательные участки" для проведения так называемого "референдума" на улицах населенного пункта с целью создания на территории Луганской области псевдо-государственного образования – "Луганской народной республики"», – сообщили в прокуратуре.

«В дальнейшем подозреваемый, передвигаясь на автомобиле, раздавал местным жителям бюллетени по поддержке "акта о государственной самостоятельности ЛНР" для так называемого "волеизъявления". После проведения процедуры голосования указанное лицо передало все бюллетени представителям "ЛНР"», – добавили в ведомстве.

В прокуратуре проинформировали, что во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, поэтому между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Приговором Беловодского районного суда Луганской области мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком