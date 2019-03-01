ЛНРовцы ограничили доступ ОБСЕ к КПП «Изварино»

Боевики "ЛНР" ограничили доступ Спецальной мониторинговой мисии ОБСЕ на КПП "Изварино", который расположен рядом с границей России.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В пункте пропуска на границе недалеко от Изварино член вооруженных формирований вновь потребовал от наблюдателей покинуть этот район и не приближаться к пункту пропуска ближе, чем на 200 м.

До этого наблюдателям удалось зафиксировать, что в Украину через официально закрытое КПП въехали 1 автомобиль (с украинскими номерными знаками) и 2 грузовика (с белорусскими номерными знаками), а из Украины выехали 4 грузовика (все с табличками "ЛНР") и 1 автобус (с украинскими номерными знаками). Через 5 минут член вооруженных формирований потребовал СММ покинуть этот район.