В Лисичанске нашли схрон с боеприпасами боевиков

Сегодня, 20 марта, совместная следственно-оперативная группа в составе сотрудников оперативных подразделений Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ и работников Лисичанского отдела Нацполиции Украины на основании постановления суда провела обыск по месту предыдущего проживания боевика пророссийского бандформирования т. н. "6 отдельного казачьего полка имени Платова", который является фигурантом уголовного дела за совершение преступления, предусмотренного ст. 260 "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» и до сих пор находится в розыске.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в ходе осмотра подсобного помещения, расположенного на одном из частных дворов Лисичанска, правоохранители обнаружили и изъяли 334 единицы стрелковых боеприпасов для автомата и снайперской винтовки, 3 боевые гранаты и кучу самодельных агитационных листовок пророссийских наемников.

"Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями Нацполиции. Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению обстоятельств правонарушения и установлению круга всех причастных лиц", - сказано в сообщении.