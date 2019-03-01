Представители миссии ОБСЕ на Донбассе нашли современные комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства

Представители миссии ОБСЕ на Донбассе нашли современные комплексы радиоэлектронной борьбы российского производстваСегодня, 11:24
Миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружил комплексы радиоэлектронной борьбы российского производства.
Об этом сообщается в отчете миссии.
Беспилотник миссии ОБСЕ малого радиуса действия обнаружил автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж «Житель», установленную на автомобиль «КамАЗ-4310» и комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2» возле населенного пункта Южная Ломоватка в 60 километрах к западу от Луганска.
Данный поселок в Луганской области подконтролен группировке «ЛНР».
Согласно данным из открытых источников, станция Р-330Ж «Житель» и комплекс «Тирада-2» являются новейшими разработками оборонпрома России. Они были взяты на вооружение армией РФ уже после 2014 года.