"Лисичанскуголь" обесточили

Госпредприятие "Укринтерэнерго" осуществило свое намерение относительно ПАО "Лисичанскуголь" и обесточило его отдельные объекты.

Об этом пишет «Голос Украины».

Сейчас к электроснабжению на шахтах добывающего предприятия подключены только главные вентиляторы, водоотливы и клетевой подъемник.

Остальные службы обесточены.

ГП "Укринтерэнерго" предупредило угольщиков, что это лишь часть наказания за невыполнение условий договора о поставке электроэнергии. В дальнейшем "Лисичанскуголь" будет полностью обесточен.