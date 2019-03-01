"Лисичанскуголь" обесточили

"Лисичанскуголь" обесточилиСегодня, 11:22
Госпредприятие "Укринтерэнерго" осуществило свое намерение относительно ПАО "Лисичанскуголь" и обесточило его отдельные объекты.
Об этом пишет «Голос Украины».
Сейчас к электроснабжению на шахтах добывающего предприятия подключены только главные вентиляторы, водоотливы и клетевой подъемник.
Остальные службы обесточены.
ГП "Укринтерэнерго" предупредило угольщиков, что это лишь часть наказания за невыполнение условий договора о поставке электроэнергии. В дальнейшем "Лисичанскуголь" будет полностью обесточен.