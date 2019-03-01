На Луганщине будут реализованы 14 инвестиционных программ и проектов регионального развития

В Луганской области в текущем году будут реализованы 14 инвестиционных программ и проектов регионального развития области за счет средств Государственного фонда регионального развития.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Комиссией при Минрегионе (Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, – ред.) на 2019 год согласовано 14 инвестиционных программ и проектов регионального развития в дорожно-транспортной и спортивной инфраструктурах, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании и здравоохранении, которые будут реализованы в Луганской области за счет средств Государственного фонда регионального развития», – написал он.

По словам Клименко, в предыдущие годы за счет ГФРР финансировались еще 36 инвестиционных программ и проектов. «Результаты их выполнения рассмотрели на заседании региональной комиссии по оценке и проведении предварительного конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов регионального развития, а также приняли решение о продлении конкурсного отбора на 2019 и 2020 годы», – добавил зампредседателя ЛугОВГА.